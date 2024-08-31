Lyon, Galatasaray'dan Wilfried Zaha'yı kiraladı
Haber Merkezi

döneminin bitmesine sayılı günler kala hareketli saatler geçiren Galatasaray'da bir veda daha yaşandı.

Sol bek bölgesinde görev alan Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiralayan sarı-kırmızılı takımda Wilfried Zaha ile de yollar resmen ayrıldı.

LYON, 1 YILLIĞINA KİRALADI

Uzun süredir hakkında ayrılık iddiaları çıkan yıldız futbolcunun yeni adresi Fransa oldu. Hücum oyuncusu, Ligue 1 ekiplerinden Lyon'a 1 yıllığına kiralandı.

Fransız takımı, Zaha'yı kiraladığı için Galatasaray'a 3 milyon euro ödeme yapacak.

GALATASARAY, AYRILIĞI DUYURDU

Sarı-kırmızılılarda konuya dair yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha’nın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Olympique Lyonnais SASU ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Olympique Lyonnais SASU, şirketimize net 3.000.000 euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.