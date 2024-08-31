Lyon, Galatasaray'dan Wilfried Zaha'yı kiraladı Galatasaray, yıldız futbolcusu Wilfried Zaha'yı 3 milyon euro karşılığında 1 sezonluğuna Fransız ekibi Lyon'a kiraladı.

Haber Merkezi

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala hareketli saatler geçiren Galatasaray'da bir veda daha yaşandı.

Sol bek bölgesinde görev alan Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiralayan sarı-kırmızılı takımda Wilfried Zaha ile de yollar resmen ayrıldı.

LYON, 1 YILLIĞINA KİRALADI

Uzun süredir hakkında ayrılık iddiaları çıkan yıldız futbolcunun yeni adresi Fransa oldu. Hücum oyuncusu, Ligue 1 ekiplerinden Lyon'a 1 yıllığına kiralandı.

Fransız takımı, Zaha'yı kiraladığı için Galatasaray'a 3 milyon euro ödeme yapacak.

GALATASARAY, AYRILIĞI DUYURDU

Sarı-kırmızılılarda konuya dair yapılan açıklamada şöyle denildi: