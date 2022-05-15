Lyon, Kerem Aktürkoğlu için teklifini yeniledi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için 7 milyon euroluk teklif yapan Lyon, 12 milyon euroluk yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

Süper Lig'de bu sezonu teknik direktör krizleri ve yönetimdeki belirsizlikle geçiren Galatasaray, ligde de son yıllardaki en kötü performansını sergiledi.

Beklentileri karşılayamayan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon kadro yapılanmasına bazı oyuncularının bonservis ücretini belirlemekle işe başladı.

Her geçen gün ortaya koyduğu futbol ile adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu ile işe başlayan Galatasaray, daha önce yıldız oyuncu için Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un 7 milyon euro'luk teklifini reddetmişti. Fransa'dan gelen son haberlere göre Lyon'un 12 milyon euroluk yeni bir öneride bulunacağı bilgisine ulaşıldı.





15 milyon euro istenecek

Ancak yapılan bu teklif sarı-kırmızlı yönetim için yeterli bulunmazken, 15 milyon euroluk bir teklif karşısında onay verebileceği edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Oyuncunun transferi için yapılacak kontratta sonraki satıştan pay gibi maddeler de yer alabileceği gelen diğer bilgiler arasında belirtildi.





20 gole katkı sağladı

Bu sezon iyi bir performans sergileyen milli futbolcu, şimdiye kadar çıktığı 50 maçta 11 kez topu filelerle buluştururken, 9 da asist yaptı.