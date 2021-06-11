Lyon, Kerem Aktürkoğlu'nu izlemeye aldı

Fransa'nın önde gelen takımlarından Lyon, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek için EURO 2020'de tribünde olacak.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, milli takıma kadar yükselerek sarı-kırmızılıların yüzünü güldürdü.

LYON İZLEMEYE GELECEK

3. Lig'den gelmesine rağmen Süper Lig'de sırıtmayan ve geçtiğimiz sezon takımın gol ve asist yüküne katkı sağlayan 22 yaşındaki futbolcu için Fransız medyasından çarpıcı bir haber ortaya atıldı.

Ligue 1'in önde gelen takımlarından Olimpik Lyon'un EURO 2020'de İtalya maçıyla birlikte Kerem Aktürkoğlu'nun scoutlarına izleteceği ve olumlu rapor gelmesi halinde transfer edeceği belirtildi.

Hızı ve tekniğiyle dikkat çeken Aktürkoğlu, 27 maçta 6 gol 3 asist kaydederek Avrupa takımlarının da ilgisini çekmişti.