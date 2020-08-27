Lyon, Luiz Gustavo'ya 8.5 milyon euro verdi

Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'in ardından en çok transfer teklifi alan futbolcusu olan Luiz Gustavo için Lyon fiyat yükseltti. Daha önce 7 milyon euro veren Fransızlar 8.5 milyon euro ile kapıyı çaldı.

Kadrosuna Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mame Thiam, Lemos ve Enner Valencia gibi isimleri katan sarı-lacivertli takım, bir yandan da takımın yıldız ismi Luiz Gustavo'ya gelen teklifleri değerlendiriyor.

Kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı futbolcu için Lyon ve Monaco'nun teklifleri sarı-lacivertli yöneticileri düşündürüyor.

LYON TEKLİF YÜKSELTTİ

Daha önce 7 milyon euroluk teklifi reddedilen Lyon, Monaco'nun 8 milyon euroluk teklifini de artırarak 8.5 milyon euro ile Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Fransız basınında yer alan habere göre; Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia'nın Brezilyalı yıldızı mutlaka takımda görmek istediğini, yönetimin de bu nedenle transfer için ısrarcı olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE 10 MİLYON EURO ALTINA SATMAYACAK

Öte yandan şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe'nin takımın önemli futbolcularından biri olan Luiz Gustavo'yu satmayı düşünmediği öğrenildi.

Gelen teklifleri bir bir reddeden Sarı Kanarya'nın 10 milyon euro üstü tekliflere açık olduğu da gelen haberler arasında.

Fenerbahçe geride bıraktığımız sezon Brezilyalı orta saha oyuncusu için 6 milyon euro ödemişti.