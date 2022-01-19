Lyon, Mostafa Mohamed'in peşinde

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'e Fransız takımı Olimpik Lyon'un ilgisi var.

Fransız ekibi Lyon, forvet hedeflerinden biri olarak Galatasaray'dan Mostafa Mohamed'i belirledi.

RMC Sport'ta yer alan habere göre; Sardar Azmoun transferinde zorluk yaşayan Lyon, forvet için ikinci sıraya Mısırlı futbolcuyu yazdı.

TEK İSTEYEN LYON DEĞİL

Medyanın haberinde, Mohamed'in peşinde sadece Lyon'un olmadığı; Hertha Berlin, Sevilla ve Lille gibi kulüplerin de 24 yaşındaki futbolcuya ilgisinin olduğu belirtildi.

Mohamed'in bonservisini geçtiğimiz günlerde alan Galatasaray'ın ise ne kadar bonservis isteyeceğinin bilinmediği aktarıldı.

RAKİP FİLELERE 6 GOL BIRAKTI

Golcü futbolcu, geçen sezon da bir başka Fransız ekibi Bordeaux'un kapısından dönmüştü.

Bu sezon Galatasaray'da 29 maça çıkan Mısırlı forvet, rakip fileleri 6 kez sarstı.

Galatasaray, Mohamed'i geçen sezonun devre arasında bir buçuk sezonluğuna kiralamış, geçtiğimiz haftalarda da opsiyonunu kullanarak 4 milyon dolara bonservisini satın almıştı.