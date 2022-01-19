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- Lyon, Mostafa Mohamed'in peşinde
Lyon, Mostafa Mohamed'in peşinde
- Haber Merkezi
- 19.01.2022 - 13:44
- Güncelleme : 19.01.2022 - 14:05
Fransız ekibi Lyon, forvet hedeflerinden biri olarak Galatasaray'dan Mostafa Mohamed'i belirledi.
RMC Sport'ta yer alan habere göre; Sardar Azmoun transferinde zorluk yaşayan Lyon, forvet için ikinci sıraya Mısırlı futbolcuyu yazdı.
TEK İSTEYEN LYON DEĞİL
Medyanın haberinde, Mohamed'in peşinde sadece Lyon'un olmadığı; Hertha Berlin, Sevilla ve Lille gibi kulüplerin de 24 yaşındaki futbolcuya ilgisinin olduğu belirtildi.
Mohamed'in bonservisini geçtiğimiz günlerde alan Galatasaray'ın ise ne kadar bonservis isteyeceğinin bilinmediği aktarıldı.
RAKİP FİLELERE 6 GOL BIRAKTI
Golcü futbolcu, geçen sezon da bir başka Fransız ekibi Bordeaux'un kapısından dönmüştü.
Bu sezon Galatasaray'da 29 maça çıkan Mısırlı forvet, rakip fileleri 6 kez sarstı.
Galatasaray, Mohamed'i geçen sezonun devre arasında bir buçuk sezonluğuna kiralamış, geçtiğimiz haftalarda da opsiyonunu kullanarak 4 milyon dolara bonservisini satın almıştı.