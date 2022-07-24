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    Lyon, Nicolas Tagliafico'yu transfer etti

    Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Ajax'tan Nicolas Tagliafico ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
    • 24.07.2022 - 10:12
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    Lyon, Nicolas Tagliafico'yu transfer etti

    Transfer döneminde eski oyuncuları Alexander Lacazette ve Corentin Tolisso'yu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Lyon, bir transferi daha tamamladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Ajax'ın sol beki Nicolas Tagliafico ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Açıklamada, 29 yaşındaki sol bek için 4.2 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi.

    Nicolás Tagliafico'nun kariyeri

    Futbolculuk kariyerine CA Banfield'da başlayan Tagliafico, sonrasında sırasıyla Real Murcuia, CA Independiente ve Flamengo formalarını giydi.

    2017/18 sezonunun devre arasında Ajax'a transfer olan Tagliafico, burada 3 Hollanda ligi şampiyonluğu yaşadı.


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