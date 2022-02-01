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    Lyon, Rıdvan Yılmaz'ı istiyor

    Lyon, Rıdvan Yılmaz'ı istiyor

    Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon, Beşiktaş'la Rıdvan Yılmaz transferi için görüşmelere başladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 11:18
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    Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a Fransa'dan talip çıktı.

    Vole'nin haberine göre; Fransız ekibi Olimpik Lyon, Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz’ı istiyor.

    20 yaşındaki yıldız sol bek için iki kulüp arasındaki transfer temasları başladı.

    Lyon, Rıdvan Yılmaz ı istiyor #1

    BEŞİKTAŞ 10 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

    Lyon geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Rıdvan'ı istemişti fakat Beşiktaş'ın 10 milyon euroluk talebi sonrası görüşmeler tıkanmıştı.

    Başarılı futbolcu bu sezon siyah-beyazlı takımda 21 maçta 2 gol 3 asist kaydetti.

    Lyon, Rıdvan Yılmaz ı istiyor #2


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