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    Lyon, Sacha Boey'e 8 milyon euro verdi

    Lyon, Sacha Boey'e 8 milyon euro verdi

    Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey'e Fransız devi Olimpik Lyon talip olurken 8 milyon euroluk ilk teklif ise reddedildi.
    • 30.11.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 09:24
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    Sezon başında Okan Buruk tarafından kadroya alınmayan Sacha Boey, Dubois'in sakatlanmasıyla birlikte kendisine verilen zorunlu şansı iyi kullanarak ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmıştı.

    Yaz aylarında bedavaya bile gitmesine izin verilen Fransız futbolcu için gelen Olimpik Lyon ise 8 milyon euroluk bir teklif yaparak sarı-kırmızıların yüzünü güldürdü.

    Lyon, Sacha Boey e 8 milyon euro verdi #1

    8 milyon euronun üstüne çıkılacak

    Başlangıç için teklifi yüksek bulan ancak satış için ise yetersiz bulan Galatasaray teklife olumsuz yanıt verdi. İki takım arasındaki pazarlıkların sürdüğü öğrenilirken görüşmelerin olumlu bir zeminde ilerlediği kaydedildi.

    Bu arada Fransa'da daha önce Dijon takımında da oynayan Boey'in 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor.

    Lyon, Sacha Boey e 8 milyon euro verdi #2

    En fazla ikili mücadele kazanan bek

    Boey, bu sezon G.Saray'da 13 maçta görev aldı ve 1 asist üretti. Sezon başında kadroya dahil edilmeyen ve özel antrenör eşliğinde çalışmalar yapan Sacha Boey, sarı kırmızılı takımda formayı kaptıktan sonra bir daha bırakmadı.

    22 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız futbolcu, Avrupa'nın en değerli 10 ligi baz alındığında maç başına en fazla ikili mücadele kazanan bek oyuncuları arasında.

    Lyon, Sacha Boey e 8 milyon euro verdi #3


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