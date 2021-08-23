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    Lyon, Shaqiri'yi transfer etti

    İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool forması giyen Xherdan Shaqiri, Lyon'a transfer oldu. Fransa ekibi, Shaqiri için Liverpool'a 9.5 milyon pound ödeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 10:51
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 11:23
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    Lyon, Shaqiri'yi transfer etti

    Stoke City'den 2018 yazında 13.75 milyon pounda Liverpool'a transfer olan bu süreçte 63 kez Kırmızılar'ın formasını giyen Xherdan Shaqiri'nin, yeni adresi Olympique Lyon oldu.

    Bu yaz Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'a daha fazla oynamak istediğini söyleyen ve kulüp Sportif Direktörü Michael Edwards'ın Lyon'a teklif ettiği oyuncu için Fransız ekibiyle anlaşma sağlandı.

    9.5 MİLYON POUND

    Lyon ilk olarak 4 milyon pound teklif yaparken, Liverpool bunu reddetti. Lyon ile daha sonra 9.5 milyon pounda el sıkışıldı.

    Oyuncu da Lyon ile kişisel konularda anlaşmaya vardı ve sağlık kontrolünün ardından imzalar atılacak.

    Lyon, Shaqiri yi transfer etti #1

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