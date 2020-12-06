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    Lyon, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ü izleyecek

    Lyon, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ü izleyecek

    Trabzonspor'un yetenekli futbolcuları Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a bu kez de Lyon talip oldu. Fransız ekibinin gözlemcileri Sivasspor maçında Ömür ve Çakır'ı tribünden izleyecek.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2020 - 12:23
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 12:40
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    Lille formasıyla Fransa'da fırtına gibi esen 23 yaşındaki Yusuf Yazıcı tüm dikkatlerin Trabzonspor'a çevrilmesinde hiç kuşkusuz önemli rol oynadı.

    21 yaşındaki Abdülkadir Ömür ile 24 yaşındaki Uğurcan Çakır da hem bordo-mavililerde hem de Milli Takım'da ortaya koydukları performansla Avrupa'ya göz kırpıyor.

    Lyon, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür ü izleyecek #1

    DEVRE ARASINDA KAPI ÇALINABİLİR

    İki oyuncu için sezon başından bu yana izleme taleplerinin geldiği ve Sivasspor karşılaşmasında Lyon gözlemcilerinin tribünde olacağı belirtildi.

    Bu maçla birlikte son kararını verecek olan Fransız ekibinin işlerin olumlu gitmesinin ardından devre arasında Trabzonspor'un kapısını çalacağı öğrenildi.

    Uçuk bir rakam olmadığı sürece teklifler sezon sonunda değerlendirilecek.

    Lyon, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür ü izleyecek #2

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