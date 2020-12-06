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Lyon, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ü izleyecek

Lyon, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ü izleyecek

Trabzonspor'un yetenekli futbolcuları Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a bu kez de Lyon talip oldu. Fransız ekibinin gözlemcileri Sivasspor maçında Ömür ve Çakır'ı tribünden izleyecek.