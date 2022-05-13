Lyon'dan Kerem Aktürkoğlu için ilk teklif

Fransız ekibi Lyon, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için ilk teklifini yaptı. Lyon'un 7 milyon euroluk teklifini sarı-kırmızılılar reddetti.

Galatasaray, bu sezon tarihinin en kötü sezonunu geçirdi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de oynadıkları 36 maçta 13 galibiyet 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

Bu sonuçlarla Galatasaray, 48 puanla 13. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda bu kötü gidişe rağmen bazı oyuncuların üstün performansı, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Bu oyuncuların başında ise Kerem Aktürkoğlu geliyor. Fransız kulübü Olimpik Lyon, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

7 milyon euro teklif ettiler

Fransa'dan BUT'un haberine göre; Lyon, bu sezon defalarca kez izlediği ve hatta İstanbul'a kadar geldiği Kerem Aktürkoğlu için masaya oturdu.

Lyon'un Kerem için ilk görüşmede 7 milyon euro önerdiği, Galatasaray'ın ise 15 milyon eurodan aşağı bir teklifi düşünmeyeceği belirtildi.

İkinci görüşme yakında

Lyonlu yetkililer, bu ilk görüşmenin ardından beklemeye geçti ancak ikinci hamle için daha fazla beklememe kararı aldı. Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ile görüşen pazarlık heyeti, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin de ilgilendiği Kerem'in transferine bir an önce nokta koymak istediği de vurgulandı.

21 gollük katkı sağladı

Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon oynadığı 48 resmi maçta 12 gol atıp 9 asist yaptı.