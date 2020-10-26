Lyon'un gözlemcisi Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izledi

Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren karşılaşmayı tribünden takip eden Lyon'un gözlemcisi Bruno Cheyrou, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Ozan Tufan ve Serkan Asan'ı mercek altına aldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin Tisserand, Valencia ve Cisse'nin golleriyle 3-1 kazandığı karşılaşmayı izleyenler arasında Avrupa'nın önde gelen scout ekipleri de vardı.

Son dönemde Türk oyunculara yaptığı yatırımla öne çıkan Fransızların, kritik maçta 4 oyuncuyu takibe aldığı ortaya çıktı.

4 FUTBOLCUYLA İLGİLİ NOT TUTTU

Dün akşam maçı tribünden izleyen Lyon'un gözlemcisi Bruno Cheyrou'nun, Ozan Tufan, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Serkan Asan'ı mercek altına aldığı belirtildi.

Lyon daha önce Altay'ın genç stoperi Cenk Özkaçar'ı kadrosuna katmıştı.