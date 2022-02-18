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    Macron, PSG için Mbappe'yi aradı

    Macron, PSG için Mbappe'yi aradı

    Paris Saint-Germain, Fransız yıldız Kylian Mbappe'yi takımda tutabilmek için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u devreye soktu.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 15:47
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    Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'yi takımda tutabilmek için her yola başvuruyor.

    Sezon sonunda bonservissiz bir şekilde Real Madrid'in yolunu tutacağı iddia edilen Mbappe için Paris'te seferberlik devam ediyor.

    REKOR MAAŞ TEKLİF EDİLDİ

    Henüz oyuncuyla anlaşma sağlayamayan Psg, son olarak 23 yaşındaki futbolcuya haftalık 1 milyon sterlinlik bir sözleşme önerdiği haberleri çıkmıştı. PSG'nin bu teklifi sonrası Mbappe'nin temsilcisinin Fransız yıldızı takımda kalmaya ikna etmeye çalıştığı kaydedilmişi.

    Macron, PSG için Mbappe yi aradı #1

    İKNA ÇABALARI DEVAM EDİYOR

    Yaz Transfer döneminde Real Madrid'in 180 milyon euroluk teklifini reddeden PSG, golcü oyuncuyu kalmaya ikna edebileceğine dair inancını henüz kaybetmedi.

    Macron, PSG için Mbappe yi aradı #2

    MACRON DEVREYE GİRDİ

    Mİrror'ın haberine göre; PSG yönetimi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u arayıp, Kylian Mbappe'yi Paris'te kalmaya ikna etmesini istedi.

    Macron'un Mbappe ile doğrudan temasa geçtiği ve PSG'de kalması için ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi. Ayrıca eski lider Nicolas Sarkozy'nin de benzer hamleler yaptığı iddia edildi.

    Macron, PSG için Mbappe yi aradı #3

    REAL MADRID'İ SON DAKİKADA YIKTI

    Gelecek sezon Real Madrid forması giyeceği yönünde çok sayıda Haber çıkan Mbappe ise tüm tartışmalara karşın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e son dakikalarda golünü attı ve takımını 1-0'lık galibiyete taşıdı.

    Bu sezon PSG'de 32 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 22 gol attı ve 16 asist yaptı.

    Macron, PSG için Mbappe yi aradı #4

    Macron, PSG için Mbappe yi aradı #5


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