Malang Sarr Chelsea'de

Chelsea, Fenerbahçe'nin de istediği Malang Sarr ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, transferlerine devam ediyor.

Mavi-beyazlılar bonservisi elinde olan genç stoper Malang Sarr ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

KİRALANACAK

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Nice'le sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki Senegal asıllı Fransız stoperle 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncunun bu sezon deneyim kazanması için başka bir takıma kiralanacağı belirtildi.

FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

Altyapısından yetiştiği Nice'de 2016 yılında A takıma yükselen Sarr, 4 sezonda 119 maçta forma giymiş ve 3 gol - 3 asist üretmişti.

Sarr'ın ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.