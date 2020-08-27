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Malang Sarr Chelsea'de
Chelsea, Fenerbahçe'nin de istediği Malang Sarr ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 27.08.2020 - 16:09
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, transferlerine devam ediyor.
Mavi-beyazlılar bonservisi elinde olan genç stoper Malang Sarr ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
KİRALANACAK
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Nice'le sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki Senegal asıllı Fransız stoperle 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncunun bu sezon deneyim kazanması için başka bir takıma kiralanacağı belirtildi.
FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ
Altyapısından yetiştiği Nice'de 2016 yılında A takıma yükselen Sarr, 4 sezonda 119 maçta forma giymiş ve 3 gol - 3 asist üretmişti.
Sarr'ın ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.