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    Malang Sarr Chelsea'de

    Chelsea, Fenerbahçe'nin de istediği Malang Sarr ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2020 - 16:09
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    Malang Sarr Chelsea'de

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, transferlerine devam ediyor.

    Mavi-beyazlılar bonservisi elinde olan genç stoper Malang Sarr ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    KİRALANACAK

    İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Nice'le sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki Senegal asıllı Fransız stoperle 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncunun bu sezon deneyim kazanması için başka bir takıma kiralanacağı belirtildi.

    Malang Sarr Chelsea de #1

    FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

    Altyapısından yetiştiği Nice'de 2016 yılında A takıma yükselen Sarr, 4 sezonda 119 maçta forma giymiş ve 3 gol - 3 asist üretmişti.

    Sarr'ın ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.

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