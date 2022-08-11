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    Malang Sarr, Monaco'ya transfer oldu

    Bir dönem Fenerbahçe'nin yakın takibinde olan Malang Sarr, satın alma opsiyonuyla birlikte Monaco'ya kiralandı.
    • 11.08.2022 - 13:58
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    Malang Sarr, Monaco'ya transfer oldu

    Bir dönem adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Malang Sarr, 2020 yazında tercihini Chelsea'den yana kullanmış ve bedelsiz olarak İngiliz ekibine imza atmıştı.

    Chelsea, 23 yaşındaki Fransız stoperi Malang Sarr'ı Monaco'ya kiraladı.

    2020-21 sezonunu kiralık olarak Porto'da geçiren Sarr, geçen sezon Chelsea formasıyla 20 resmi maçta görev yaptı.

    2 yıl aradan sonra Ligue 1'e döndü

    Ligue 1 ekiplerinden Monaco, genç savunmacının satın alma opsiyonuyla birlikte Chelsea'den kiralandığını açıkladı.Malang Sarr bu transferle birlikte 2 yılın ardından Ligue 1'e geri döndü.

    Malang Sarr, Monaco ya transfer oldu #1


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