Malang Sarr, Monaco'ya transfer oldu

Bir dönem Fenerbahçe'nin yakın takibinde olan Malang Sarr, satın alma opsiyonuyla birlikte Monaco'ya kiralandı.

Bir dönem adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Malang Sarr, 2020 yazında tercihini Chelsea'den yana kullanmış ve bedelsiz olarak İngiliz ekibine imza atmıştı.

Chelsea, 23 yaşındaki Fransız stoperi Malang Sarr'ı Monaco'ya kiraladı.

2020-21 sezonunu kiralık olarak Porto'da geçiren Sarr, geçen sezon Chelsea formasıyla 20 resmi maçta görev yaptı.

2 yıl aradan sonra Ligue 1'e döndü

Ligue 1 ekiplerinden Monaco, genç savunmacının satın alma opsiyonuyla birlikte Chelsea'den kiralandığını açıkladı.Malang Sarr bu transferle birlikte 2 yılın ardından Ligue 1'e geri döndü.