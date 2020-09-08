Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Adem Büyük bize gelmek için istekli

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Adem Büyük'ü transfer etmek istediklerini açıkladı. Gevrek, "Adem, Galatasaray'dan bonservisini almaya çalışıyor" dedi.

Diagne'nin takıma geri dönmesinin ardından forma şansı azalan Adem Büyük, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

KARAR TERİM'İN

Eski takımı Yeni Malatyaspor ile görüşen golcü futbolcu, Başkan Adil Gevrek'ten "Bonservisini al gel" yanıtını alınca sarı-kırmızılı yönetimle görüşmelere başladı.

Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan 33 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Fatih Terim'den vize çıkması durumunda Malatya ekibine transfer olacak.

Konu hakkında Milliyet'e konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, çıkan haberleri doğruladı.

"BİZE GELMEK İÇİN İSTEKLİ"

Gevrek, "Kendisi bizim eski oyuncumuz. Diğer kulüplerin yaptığı gibi, 'Bonservisini al gel' dedik. Adem Büyük de bize gelmek için istekli. Bonservisini almaya çalışıyor. Şu an için biten bir şey yok." açıklamasını yaptı.

Tecrübeli forvet, 2017-2019 yılları arasında sarı-siyahlı kulübün formasını giymişti.