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    Mallorca, Vedat Muriç'i takımda tutmak istiyor

    İspanyol ekibi Mallorca, devre arasında Lazio'dan kiraladığı Vedat Muriç'i kadrosunda tutmak istiyor
    • 26.05.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 11:38
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    Mallorca, Vedat Muriç'i takımda tutmak istiyor

    İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca, kötü bir sene geçirdi ve sezonu 39 puanla 16.sırada tamamladı.

    Diğer yandan gelecek yıl iyi bir performans sergilemek isteyen Mallorca, işe takımda kiralık olarak forma giyen oyuncuları ekipte tutmakla başlamak istiyor.

    Bir zamanlar Fenerbahçe'de de forma giymiş olan Vedat Muriç'i takımda tutmak isteyen ekip, 28 yaşındaki oyuncunun bonservisini İtalya Serie A ekibi Lazio'dan almak istiyor.

    İndirim bekliyor

    İspanyol ekibinin devre arasında kiralık sözleşmesi imzalayan Muriç için 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu çok bulduğu ve Lazio'dan indirim beklediği belirtildi.

    Mallorca, Vedat Muriç i takımda tutmak istiyor #1

    En yüksek teklif kabul edilecek

    Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri'nin İtalyan ekibinde beklenen performansı sergileyemeyen Muriç için gelecek her teklifi dinlemeye hazır olduğu ve en yüksek teklife 'evet' diyeceği ifade edildi.

    9 gole katkı sağladı

    2020 yazında Fenerbahçe'den 17,5 milyon euro bonservis bedeli ile Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, bu sezon takımı ile 32 resmi maça çıktı. Kosovalı futbolcu, ekibine 5 gol, 4 asist ile katkı sağladı.

    Mallorca, Vedat Muriç i takımda tutmak istiyor #2


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