Giorgi Mamardashvili, Liverpool'da İngiltere Premier Lig takımı Liverpool, Gürcü kaleci Giorgi Mamardashvili'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

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Premier Lig ekibi Liverpool'dan kaleye beklenen kaleci takviyesi geldi.

Liverpool, Valencia'dan Gürcü kaleci Giorgi Mamardashvili'yi renklerine bağladı.

BU SEZON KİRALIK OLARAK VALENCIA'DA KALACAK

Kulüpten yapılan açıklamada ,Mamardashili'nin bu sezon Valencia'da kiralık olarak forma giyeceği ve önümüzdeki sezondan itibaren takıma katılacağı belirtildi.

İngiliz devi, Mamardashvili için Valencia'ya 30 milyon euro bonservis ayrıca 5 milyon euro bonus ödeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Valencia ile La Liga'da ile 2 maça çıkan Mamardashvili, kalesinde 5 gol gördü.