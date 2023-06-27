Manchester City, Chelsea'den Kovacic'i transfer etti İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Hırvat orta saha oyuncusu Matteo Kovacic'i renklerine bağladı.

AA & Ensonhaber

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Chelsea forması giyen Matteo Kovacic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

29 yaşındaki Hırvat futbolcu, yeni takımının formasını giymek için sabırsızlandığını belirterek, "Bana göre dünyanın en iyi takımı. Bu takıma katılmak her futbolcu için bir rüya. Hala öğrenmem ve geliştirmem gereken çok şey var. Guardiola'nın yönetiminde daha iyi bir futbolcu olabileceğimi biliyorum. Bu da benim için gerçekten heyecan verici" ifadelerini kullandı.

Chelsea, 45 milyon Euro ödemişti

Chelsea, Mateo Kovacic'i 2019-20 sezonu başında Real Madrid'den 45 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

Geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Mateo Kovacic, 2 gol 2 asistlik katkı verdi.