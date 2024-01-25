Manchester City, Claudio Echeverri'yi renklerine bağladı Pep Guardiola'nın çalıştırdığı İngiliz takımı Manchester City, Arjantinli genç orta saha Claudio Echeverri'yi kadrosuna kattı.

AA

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Arjantin'in River Plate takımından Claudio Echeverri'yi transfer etti.

Manchester City Kulübü, 18 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

River Plate forması giymeyi sürdürecek

Genç futbolcunun gelecek yıl ocak ayına kadar River Plate'te forma giymeye devam edeceği belirtildi.

İngiltere basınında Manchester City'nin bu transfer için 12.5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

A takım formasını 6 kez giydi

Echeverri, altyapısından yetiştiği River Plate'in A takımının 6 lig maçında görev aldı.

Arjantin'in 4'üncü olduğu 2023 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çeken Echeverri, takım kaptanlığı yaptığı turnuvayı 5 golle tamamlamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)