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    Manchester City, Erling Haaland'ı açıkladı

    Manchester City, Erling Haaland'ı açıkladı

    Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Haaland ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
    • 13.06.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 12:47
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    Manchester City'nin Erling Haaland transferi resmîyete kavuştu. City, daha önce transferi adına anlaşma sağladığı 21 yaşındaki oyuncu ile  5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Molde FK, Red Bull Salzburg ve Dortmund formalarıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Haaland için City, 75 milyon euro serbest kalma bedeli ödedi.

    Yıllık 30 milyon euro kazanacak

    1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren takıma katılacak Norveçli golcüye, City'nin yıllık 30 milyon euro maaş ödeyeceği basına yansıdı.

    İmza töreninde açıklamalarda bulunan Haaland, "Bu, benim ve ailem için gurur verici bir gün. Sürekli Manchester City'yi izliyordum ki hele son sezonlarda bu daha da keyif veriyordu. Oyun tarzlarına hayran olmamak elde değildi. Heyecan verici ve benim tarzımda bir oyuncu için mükemmel olabilecek birçok şanslar yaratıyorlar.

    Manchester City, Erling Haaland'ı açıkladı İZLE

    Manchester City, Erling Haaland ı açıkladı #1

    "Hedeflerimi gerçekleştirmek adına doğru yerde olduğuma inanıyorum"

    Bu kadroda çok sayıda birinci sınıf oyuncu var ve Pep Guardiola da tüm zamanların en iyi teknik direktörlerinden biri. Bu yüzden hedeflerimi gerçekleştirmek adına doğru yerde olduğuma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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