Manchester City golcüsünü Arjantin'de buldu

İngiltere Premier Ligi'nin son şampiyonu ve lideri Manchester City, River Plate’den 2000 doğumlu santraforu Julian Alvarez’i transfer etti.

Manchester City, Arjantin'in River Plate takımından milli oyuncu Julian Alvarez'le 5.5 yıllık sözleşme imzaladı.

22 yaşındaki oyuncu, sezonun geri kalan bölümünü Buenos Aires'te geçirecek ve İngiliz ekibine Temmuz'dan sonra katılacak.

Manchester City transferin mali detaylarını açıklamadı ancak Arjantin'de yayın yapan Ole gazetesi Manchester City'nin bu transfer için River Plate'e 26 milyon dolar ödeyeceğini duyurdu.

SAVIOLA’DAN SONRA EN PAHALI OYUNCU

Alvarez, 2001'de Barcelona'ya giden Javier Saviola'dan bu yana River Plate'in sattığı en pahalı oyuncu oldu. Ocak ayında Ferran Torres'i Barcelona'ya satan City'nin Futbol Direktörü Txiki Begiristain transferle ilgili olarak, "Julian takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Hücumu yönlendirebilecek bir oyuncu ve Güney Amerika'nın en iyi genç hücum futbolcularından bir tanesi" açıklamasını yaptı.

Kasım ayında Arjantin Lig'i şampiyonluğunu kazanan River Plate formasıyla 18 gol atan Alvarez, geçen yıl ilk kez Arjantin Milli Takımı'na çağrıldı ve Güney Amerika Kupası'nı kazanan kadronun üyelerinden biri oldu.