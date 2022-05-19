Manchester City, İlkay'ın alternatifi buldu

Pep Guardiola, takımdan ayrılması beklenen İlkay Gündoğan ve Fernandinho'nun alternatifleri aramaya başladı. City rotasını Leeds United'ın orta sahası Kalvin Phillips'e çevirdi.

Manchester City'nin yaz transfer döneminde Fernandinho ve İlkay Gündoğan ile yolları ayırması bekleniyor. Pep Guardiola'nın ekibi, iki futbolcunun yerini doldurmak için alternatiflerini aramaya başladı.

Mirror'ın haberine göre, Manchester City önümüzdeki günlerde Leeds United forması giyen Kalvin Phillips için devreye girecek.

İngiliz temsilcisi, yaz transfer döneminde 26 yaşındaki oyuncu için Leeds United'a 50 milyon Sterlin değerinde teklif yapmaya hazırlanıyor. Haberde, City sportif direktörü Txiki Begiristain'in orta sahada oluşacak boşluğu Phillips ile doldurmanın ideal olacağına inandığı yazıldı.

Madrid ve PSG de peşinde

Kalvin Phillips'in takımdan ayrılmaya isteksiz olduğu belirtilirken Leeds United'ın küme düşmesi durumunda kariyeri için Manchester City'e gitmeye sıcak bakabileceği söylendi.

İngiliz futbolcu için Manchester United, Real Madrid ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerinde ilgisi olduğundan bahsediliyor.