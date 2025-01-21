Manchester City, Vitor Reis'i renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Palmeiras'tan 19 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitor Reis'i transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Manchester City, Palmeiras'tan Vitor Reis'i transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor. Brezilya'nın 19 yaşındaki genç yıldızı, 2029 yazına kadar City'de kalacak olan 4,5 yıllık sözleşmeyle transfer oldu.