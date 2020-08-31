Manchester City'den Lionel Messi'ye rekor teklif

Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Lionel Messi için Manchester City, tüm şartları zorluyor. Messi'ye imza parası olaran 250 milyon euro veren City, yıllık 100 milyon euro da maaş teklif etti.

Geçtiğimiz sezon başında Barcelona ile masaya oturan Lionel Messi, haziran ayında takımdan istediği takdirde ücretsiz bir şekilde ayrılma konusunda Barcelona yönetimiyle fikir birliğine varmıştı.

KORONAVİRÜS PLANLARI BOZDU

Ancak Çin'den yayılan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından tüm liglerin ertelenmesi, Messi'nin planını bozdu.

Yaz ayına sarkan lig ve Şampiyonlar Ligi sürecinde takımı yalnız bırakmak istemeyen Arjantinli yıldız, 8-2'lik Bayern Münih faciasının ardından takımdan ayrılmayı kafasına koydu.

Barcelona Başkanı Joseph Bartomeu ile görüşen Messi, sezon başında yaptıkları anlaşmayı hatırlatarak yönetime ayrılmak istediğini ifade etse de Katalan ekibi, "O anlaşma haziran ayında sona erdi." diyerek bu isteği reddetti.

MESSI YÖNETİME REST ÇEKİYOR

Kulüple normal şartlarda sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Messi, dün yapılan PCR testine de katılmayarak yönetime rest çekti.

Konuya dahil olan La Liga yönetimi de Messi'nin Barcelona dışında bir takıma transfer olması halinde 700 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemesi gerektiğini açıklamış ve futbolcuyu aksi takdirde başka takıma gitse bile lisans verilmeyeceği yönünde tehdit etmişti.

MANCHESTER CITY'DEN REKOR TEKLİF

Öte yandan Diario Sport'un haberine göre; futbolcunun ayrılık kararı vermesinin ardından harekete geçen Manchester City de yıldız futbolcuya rekor bir teklifte bulundu.

İmza parası olarak 250 milyon euro öneren City, Messi'ye ise brüt 100 milyon euro teklifte bulundu. İngiliz devi Arjantinli yıldız için 5 yıllık sözleşme düşünüyor.

Messi'nin bu teklife henüz cevap vermediği de gelen haberler arasında.

Liglerin açılmasına kısa bir süre kala dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Lionel Messi'nin geleceğinin nasıl şekilleneceği şimdilik belirsizliğini koruyor.