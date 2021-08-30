Manchester City'den Ruben Dias'a yeni sözleşme

Manchester City, Portekizli defans oyuncusu Ruben Dias'ın sözleşmesini 2027 sonuna kadar uzattı.

Manchester City, geçen Eylül ayında Benfica'dan 68 milyon Euro'ya transfer ettiği ve 6 yıllık sözleşme imzaladığı Ruben Dias'la yeni sözleşme imzaladı.

Kulüp, 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini 2027 sonuna kadar uzattı. City'deki ilk yılında defansif zekası, teknik kalitesi ve kazanma mentalitesi ile kendini ispatladı.

CITY İLE 50 MAÇA ÇIKTI

City ile 50 maça çıkan Dias, Pep Guardiola'nın ekibinin Premier Lig, İngiltere Lig Kupası şampiyonlukları ile ilk Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasına katkı yaptı.

Dias'ın bu performansı İngiltere'de de yanıt buldu. Portekizli milli futbolcu, 1989'da Steve Nicol'dan bu yana Futbol Yazarları Birliği tarafından yılın futbolcusu seçilen ilk defans oyuncusu oldu. Dias ayrıca 1999-2000 Kevin Philips'in ardından ilk sezonunda Premier Lig Yılın Futbolcusu unvanına layık görülen ilk futbolcu olmayı başardı.

Geçen hafta da Dias, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonun defans oyuncusu ödülülünü kazandı.