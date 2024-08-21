Manchester City'den şaşırtan İlkay Gündoğan hamlesi Premier Lig devi Manchester City'nin Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan İlkay Gündoğan'ı tekrar transfer etmek istediği öğrenildi.

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Manchester City'nin, Galatasaray'ın transfer listesinde olan İlkay Gündoğan'ı tekrar kadrosuna katma konusunda ilgilendiği ortaya çıktı.

Almanya milli takımından emekli olduğunu açıkladığı gün, Barcelona'dan ayrılması gündeme gelen Gündoğan için City'nin devreye girdiği belirtiliyor.

Sky Germany'nin aktardığına göre, Barcelona bu yaz transfer döneminde Gündoğan'ı satmayı planlıyor. Ancak, New York Times'ın haberine göre, Manchester City 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna olan ilgisini yeniden canlandırdı.

BARCELONA'NIN MALI SIKINTILARI

Barcelona'nın mali sıkıntılar nedeniyle yüksek maaşlı oyuncuları kadrosundan çıkarmak istediği, bu nedenle İlkay Gündoğan'ın da gönderilmesi planlandığı ifade ediliyor.

Katalan devinin, 1 milyar Euro'yu aşan borçları nedeniyle yeni transferleri kayıt altına almakta zorlandığı belirtiliyor.

Bu yaz RB Leipzig'den Dani Olmo'yu 55 milyon euro + 5 milyon euro bonus karşılığında transfer eden Barcelona'nın, kadrosunda yer açma peşinde olduğu kaydedildi.

MANCHESTER CITY'DEN ŞAŞIRTAN HAMLE

Manchester City'nin eski kaptanını geri getirme fikri İngiltere'de şaşkınlıkla karşılanırken, bu hamlenin Barcelona için de sürpriz olduğu ifade ediliyor.

Çünkü Gündoğan, geçen sezon Barcelona için kilit bir oyuncu olmuş ve La Liga'da 36 maçta 5 gol ve 9 asistle dikkat çekmişti.

Gündoğan'ın Manchester City'deki son sezonunda da üretken bir performans sergilediği, Premier Lig'de 31 maçta 8 gol ve 5 asist yaparak kulübün ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna katkıda bulunduğu belirtiliyor.

2022-23 sezonunda Manchester City'nin Arsenal'ı geride bırakıp lig şampiyonluğunu kazanmasında önemli roller üstlenen Gündoğan, Leeds ve Everton'a karşı attığı gollerle Premier Lig kupasını kazanmalarına kritik katkı sağlamıştı.