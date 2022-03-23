Manchester United, Ajax teknik direktörüyle masada

Manchester United, Ajax'ın başarısında önemli pay sahibi olan Erik ten Hag'ı teknik direktörlüğe getirmeye yakın.

İngiliz basını, Manchester United'ın Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag'la görüştüğünü yazdı.

Ole Gunnar Solskjaer'in kasım ayında kovulmasının ardından göreve geçici olarak Ralf Rangnick'i getiren Kırmızı Şeytanlar, gelecek sezon için görüşmelere başladı. Bir an önce teknik direktörünü belirlemek isteyen ManU, adayları da belirledi.

Paris St-Germain'in teknik direktörü Mauricio Pochettino, Sevilla teknik patronu Julen Lopetegui, Dünya Kupası sonrası kulüp takımı çalıştırmak isteyen İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique ve Chelsea'deki performansıyla dikkat çeken Thomas Tuchel de listede. Tuchel ise Maviler'den ayrılmaya pek sıcak bakmıyor.

Ajax Teknik Direktörü ten Hag'ın da Pochettino gibi kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bayern Münih'in ikinci takımının eski çalıştırıcılığını da yapan Ten Hag, Aralık 2017'den bu yana Ajax'ın başında. Hollanda ekibi, ten Hag dönemindeki performansıyla dikkat çekerken, 2019 ve 2021'de Hollanda şampiyonluğuna ulaştı.

Ajax, 2019'da Şampiyonlar Ligi finaline de çok yaklaştı ancak Tottenham'a son dakikalarda kaybetti. Ten Hag'den önce hemen hemen aynı kadroya sahip Ajax, diğer teknik direktörlerle bu tarz bir başarıya ulaşamadı.

SON GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR

Bu şartlar altında, belirsizliği bir an önce sonlandırmak isteyen Manchester United, Erik ten Hag ile görüştü. Manchester United yönetimi, ten Hag'ın doğru isim olduğu konusunda görüş birliğinde. Henüz net bir karar olmasa da Hollandalıyla önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Son görüşmeler de olumlu sürüyor.

Manchester United'ı yeni sezon öncesi oyuncuların sözleşmeleri de bekliyor. Paul Pogba, Jesse Lingard, Edinson Cavani ve Juan Mata'nın sözleşmesi sona ere ek. 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun durumu ise belirsiz.

Erik ten Hag'la anlaşmanın olması durumunda da takımın başına geçici olarak gelen Rangnick ise iki yıl daha kulüpte kalacak ve danışmanlık görevini sürdürecek.