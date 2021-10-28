Manchester United ayrılığı kabullendi

Paul Pogba'nın, sezon sonunda Manchester United'dan bedelsiz olarak ayrılması bekleniyor.

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Paul Pogba, ESPN'in yaptığı habere göre sezon sonunda tamamlanacak olan sözleşmesini uzatmayacak.

Habere göre Pogba'nın, kendileriyle herhangi bir şekilde sözleşme uzatmayacağından artık emin olan Manchester United, bu durumu kabullendi ve önümüzdeki sezonun planlamasını da ona göre yapacak.

UNITED AYRILIĞA HAZIRLANIYOR

Yeni sözleşme tekliflerini sürekli olarak reddeden Pogba'yı yaz transfer döneminde bedelsiz kaybetmektense ocak ayında az da olsa bir bonservis kazanarak gönderme ihtimalini de rafa kaldıran Kırmızı Şeytanlar'da, oyuncudan sezon sonuna kadar tam verim alınıp daha sonra bedelsiz olarak gidecek olmasının kabullendiği ve bu ayrılığa hazırlandığı iddia edildi.

2016 yaz transfer döneminde o zamanın bir oyuncuya ödenen en yüksek bonservis bedeli olan 106 milyon euro karşılığında İtalyan ekibi Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Fransız orta saha, ManU'da 218 maça çıkıp 38 gol 49 asist ile oynadı.

Paul Pogba'yı bedelsiz transfer etmek isteyen kulüpler arasında eski takımı Juventus, ülkesinin takımı Paris Saint-Germain ve İspanyol devi Real Madrid bulunuyor.