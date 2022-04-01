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    Manchester United, Bruno Fernandes'i açıkladı

    Manchester United, Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'in sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 13:48
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    Manchester United, Bruno Fernandes'i açıkladı

    Manchester United, Ocak 2020'de 63 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Bruno Fernandes'in sözleşmesini uzattı. Portekizli yıldız 2026 yılına kadar Kırmızı Şeytanlar için ter dökecek.

    27 yaşındaki futbolcu ManU'da 117 maçta 49 gol atarken, 39 asist yaptı. Yıldız oyuncu ayrıca kulübe geldiğinden beri en fazla gol şansı yaratan oyuncu oldu.

    "TARAFTARLA MUHTEŞEM BİR İLİŞKİM OLDU"

    Manchester United'da olmanın kendisi için büyük onur olduğunu ifade eden Bruno Fernandes, "Buraya geldiğimden beri kulüple ve taraftarla muhteşem bir ilişkim oldu. Bu takımı izleyerek büyüdüm ve bir gün burada oynamanın hayalini kurdum." dedi.

    Manchester United Futbol Direktörü John Murtough, "Herkes Bruno Fernandes'in kulüpteki öneminin farkında. Onun golleri ve asistleri harika, takıma katıldığından beri muhteşem işler yapıyor." şeklinde konuştu.

    Manchester United, Bruno Fernandes i açıkladı #1


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