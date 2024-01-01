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Manchester United, Donny van de Beek'i Eintracht Frankfurt'a kiraladı

Manchester United, Donny van de Beek'i Eintracht Frankfurt'a kiraladı Manchester United, 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu Donny van de Beek’in sezon sonuna kadar Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a kiralandığını açıkladı.