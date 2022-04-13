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    Manchester United Erik Ten Hag'la anlaşmaya vardı

    Manchester United, bir süredir gündemindeki Erik Ten Hag konusunda mutlu sona çok yakın.
    • 13.04.2022 - 09:38
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    Manchester United Erik Ten Hag'la anlaşmaya vardı

    Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Erik Ten Hag'a kavuşuyor.

    Yeni sezona yeni menajeriyle girmeyi planlayan İngiliz devi, uzun süredir gündeminde yer alan Erik Ten Hag konusunda büyük aşama kaydetti.

    The Athletic'in haberine göre Kırmızı Şeytanlar, 52 yaşındaki Hollandalı teknik direktörle sözlü anlaşmaya vardı. Manchester United'ın Ajax ile anlaşmaya varıp Ten Hag ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

    Üst üste dördüncü şampiyonluğuna koşuyor

    2017'den bu yana Ajax'ı çalıştıran Erik Ten Hag takımıyla üst üste dördüncü Eredivisie şampiyonluğuna koşuyor.

    Ajax'ta 6 kupa kazanan Ten Hag, Hollanda ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final başarısı gösterdi.

    Manchester United Erik Ten Hag la anlaşmaya vardı #1


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