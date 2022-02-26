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    Manchester United, Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor

    Manchester United'ın sezon sonundaki transfer hedeflerinden birinin Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu olduğu ifade edildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 16:54
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    Manchester United, Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor

    Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun, Manchester United'ın yaz transfer dönemindeki hedeflerinden biri olduğu belirtildi.

    InterLive'da yer alan habere göre; İngiliz ekibinin, yaz transfer döneminde milli futbolcumuz için 18-20 milyon euro bandında teklif yapmaya hazırlandığı, Inter'in ise 30 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeyeceği kaydedildi.

    Manchester United, Hakan Çalhanoğlu nu istiyor #1

    15 GOLE KATKI SAĞLADI

    Milan'da sözleşmesinin bitmesinin ardından Inter'e 2021 yazında bonservissiz bir şekilde katılan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 6 gol, 9 asistlik bir performans ortaya koydu.

    Manchester United, Hakan Çalhanoğlu nu istiyor #2


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