Manchester United ile Tottenham, Gareth Bale'ı istiyor

İngiliz basını, Manchester United ile Tottenham'ın, Real Madrid'de kadroda düşünülmeyen Gareth Bale'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladığını yazdı.

Real Madrid'deki geleceği uzun süredir tartışılan Gareth Bale için İngiltere'den talipler var.

2 yıl daha sözleşmesi bulunan uyuncuyla yollarını kesin olarak ayırmak isteyen Real Madrid, transfer penceresi kapanmadan Galli yıldızı göndermek istiyor.

REAL MADRİD 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Daily Mail'da yer alan habere göre, 31 yaşındaki futbolcuyu İngiltere'den iki kulüp istiyor. Manchester United'ın yanı sıra Tottenham da Gareth Bale ile ilgileniyor.

İddiaya göre Real Madrid, 31 yaşındaki Gareth Bale için 25 milyon euro civarında bir bonservis bedeli istiyor.

Ancak Bale'ın eski takımı Tottenham, oyuncunun yüksek yıllık ücreti nedeniyle transferde bir adım geride duruyor.