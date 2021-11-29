Manchester United Rangnick'i açıkladı

Manchester United, teknik direktörlüğe Ralf Rangnick'in getirildiğini resmen açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Solskjær'in yerini doldurdu.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Ralf Rangnick'in sezon sonuna kadar "geçici" menajer olarak takımın başına getirildiğini açıkladı.

Rangnick'in sezon sonundan geçerli olmak üzere 2 yıl da danışman olarak takımda kalmaya devam edeceği belirtildi.

“ÇOK HEYECANLIYIM”

Tecrübeli futbol adamı yaptığı açıklamada, "Manchester United'a katıldığım için çok heyecanlıyım. Önümüzdeki 6 ay boyunca tüm çabalarım, oyuncuların potansiyellerini sergilemesi için olacak. Bunun da ötesinde, kulübün uzun vadeli hedefleri doğrultusunda danışmanlık görevim için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.



