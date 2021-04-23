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    Manchester United, Ronaldo için harekete geçti

    Manchester United, eski yıldızı Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek için girişimlere başladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2021 - 12:26
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 12:39
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    Manchester United, Ronaldo için harekete geçti

    Dünyaca ünlü yıldız oyucu Cristiano Ronaldo, dünya sahnesine sağlam bir giriş yaptığı Manchester United'a dönebilir.

    Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Kırmızı Şeytanlar, Portekizli yıldızı Old Trafford'a geri getirmek için menajer Jorge Mendes ile temasa geçti.

    Manchester United, Ronaldo için harekete geçti #1

    RONALDO MAAŞ KESİNTİSİ YAPMAYA HAZIR

    Haberde, Ronaldo'nun İngiliz ekibine geri dönmek için maaş kesintisi yapmaya hazır olduğu iddia edildi.

    2003 ile 2009 yılları arasında 3 Premier Lig şampiyonluğu ve 1 kez de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan 36 yaşındaki yıldız, United formasıyla 292 maçta 118 gol kaydetti.

    Manchester United, Ronaldo için harekete geçti #2

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