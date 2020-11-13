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    Manchester United, Ronaldo'ya talip oldu

    Manchester United, Ronaldo'ya talip oldu

    2009 yılında Cristiano Ronaldo'yu 94 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e satan Manchester United, Portekizli futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 13:59
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 15:51
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    Yüksek maaşı nedeniyle Juventus'tan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo'ya, PSG'nin yanı sıra Manchester United'ın da talip olduğu öğrenildi.

    2009 yılında Portekizli yıldızın Real Madrid'e transfer olduğunu herkesten önce duyuran Record'da yer alan habere göre; Kırmızı Şeytanlar, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'e teklif yaparak nabız yokladı.

    Manchester United, Ronaldo ya talip oldu #1

    JUVENTUS'TAN AYRILMASI BEKLENİYOR

    Juventus'un Şampiyonlar Ligi zaferine uzanması adına transfer edilen Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi 2022'de bitiyor. Bu sezona yapılan kötü başlangıç nedeniyle de Ronaldo'nun takımdaki geleceği daha tartışılır hale geldi.

    Teknik direktör Pirlo'nun da Ronaldo'yu bencillikle suçlaması ve kulübün son sezondaki yüklü maaşından çıkma düşüncesiyle, Cristiano Ronaldo'nun ayrılığı daha muhtemel hale gelmiş durumda.

    Manchester United taraftarları, çok sevdikleri Cristiano Ronaldo'nun futbol kariyerini Old Trafford'da bitirmesi adına bir dönüş ihtimaline sıcak bakıyor.

    Manchester United, Ronaldo ya talip oldu #2

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