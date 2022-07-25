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    Manchester United, Ronaldo’yu bırakmıyor

    Yeni sezon öncesi Tayland kampına katılmayan Cristiano Ronaldo’ya Manchester United tarafından gelen teklif, Portekizli yıldızda şaşkınlık uyandırdı.
    • 25.07.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 17:56
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    Manchester United, Ronaldo’yu bırakmıyor

    Cristiano Ronaldo’nun Manchester United’da geleceği bilinmezken La Liga temsilcisi Atletico Madrid, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun uğraş gösteriyordu.

    Kişisel olarak başarılı bir sezonu geride bırakan Ronaldo takımdan ayrılmak istediğini belirtirken United, 37 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 2024'e kadar uzatmak istiyor.

    Manchester United, Ronaldo’yu bırakmıyor #1

    Manchester United'dan Ronaldo'ya teklif

    Mirror'a göre; İngiliz kulübü, Ronaldo'ya sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu işleme koyması halinde kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin verecek.

    Kulübün amacı ise yeni teknik direktör Erik ten Hag'ın Premier Lig'de ilk dörtte yer alması durumunda Ronaldo'nun gelecekte Manchester United ile Şampiyonlar Ligi'ne tekrar boy göstermesini sağlamak.

    Manchester United, Ronaldo’yu bırakmıyor #2

    Teklif şaşkınlık yarattı

    Teklif, menajer Jorge Mendes ve Cristiano Ronaldo tarafında şaşkınlıkla karşılanırken ikili, durum değerlendirmesi halinde. Manchester United, olası sözleşme yenilemeyle birlikte sponsorluk anlaşmalarında hareketlilik bekliyor.

    Manchester United, Ronaldo’yu bırakmıyor #3

    Atletico Madrid yakın temasta

    Atletico'nun, Ronaldo'yu transfer etmek için kaynak arayışına girdiği ve Antoine Griezmann'ı transfer listesine koyduğu iddia ediliyor.

    Suarez’in ayrılması takımdan ayrılmasının ardından Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Cristiano Ronaldo'nun transferi için fırsat bekliyordu.
    Times'a göre ise Diego Simeone'nin kendisiyle çalışmayı çok istemesinden etkilenen Cristiano Ronaldo, İspanyol ekibine transferine sıcak bakıyor.


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