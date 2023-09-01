Manchester United, Sergio Reguilon'u kiraladı Premier Lig takımı Manchester United, savunma oyuncusu Sergio Reguilon'u 1 sezonluğuna kiraladığını duyurdu.

AA

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Tottenham'dan İspanyol futbolcu Sergio Reguilon'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Manchester United Kulübü, 26 yaşındaki sol bekin bir yıllığına kiralandığını açıkladı.

Real Madrid altyapısında yetişen Reguilon, Tottenham'ın yanı sıra Sevilla ve Atletico Madrid'de görev yaptı.

Tottenham'a 2020'de transfer olan İspanyol futbolcu, takımıyla 67 maça çıktı ve 2 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

Manchester United kadrosunu birçok isimle güçlendirdi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United, bu sezon Reguilon'un yanı sıra Rasmus Hojlund, Mason Mount, Andre Onana, Altay Bayındır ve Johnny Evans gibi isimleri kadrosuna kattı.