Manchester United, Sofyan Amrabat'ı renklerine bağladı Manchester United, Fiorentina'nın ön liberosu Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

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Transferde son günün hareketli ekiplerinden Manchester United, Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattı.

Son saatlerde imza attı

İngiliz ekibi Fiorentina ve Fas Milli Takımı'ndaki futboluyla göz dolduran Amrabat'ı transferin son saatlerinde resmi imzayı attırdı.

United'ın transfer için 10 milyon euro sezon sonuna kadar kiralama bedeli ve 20+5 milyon euroluk satın alma bedeline karşılık Fiorentina'yı ikna ettiği kaydedildi.

Sofyan Amrabat 2020 yılında Hellas Verona'dan 19.5 milyon euroya Fiorentina'ya imza atmıştı.