Manchester United taraftarı, Fred transferinde yönetimi eleştirdi Fenerbahçe'nin İngiliz devi Manchester United'dan yeni transferi Fred, geçtiğimiz günlerde takıma katılmıştı. Bu transfer Türkiye ve Avrupa basınında geniş yer buldu. Sarı-lacivertlilerin bu transferi Unitedlı taraftarların tepkisini topladı. 15 milyon bonservis bedelini az bulan taraftarlar yönetimi adeta topa tuttu.

Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Dusan Tadic’in ardından bir başka dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Fenerbahçe, Galatasaray’ın da uzun süre transfer etmek için çaba gösterdiği Fred’in transferini bitirdi.

Frederico Rodrigues de Paula Santos’un (Fred) transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varıldığı açıklandı.

Sarı-lacivertliler, bu transferde oldukça gizli bir operasyon yürüttü ve mutlu sona ulaştı. Önce Brezilyalı orta saha ile masaya oturan ve her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe, daha sonra kulübü Manchester United’la pazarlıklara başlamıştı.

15 milyon euro bonservis

İngilizler, 15 milyon euroluk bonservis bedelini kabul etti. Manchester ekibine bu paranın 10 milyon euro artı 5 milyon bonuslar şeklinde ödeneceği öğrenildi.

2018’de 59 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı Shakhtar Donetsk’ten alınan 30 yaşındaki futbolcu ile 2027 yılına kadar kontrat yapılacağı bildirildi.

Yıllık maliyeti 4.5 milyon euro

Orta alanda hem merkezde hem de önde hücuma dönük oynayabilen Fred, geçen sezon Kırmızı Şeytanlar adına 23’ü 11 olmak üzere 56 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte 6 gol ve 6 asistle oynayan deneyimli oyuncu, toplamda United adına 213 mücadelede 14 kez ağları salladı ve 19 da asist yaptı. Fred, İngiliz devindeki tek kupasını yine geçen sezon Lig Kupası’nı alarak yaşamıştı.

Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'deki senelik ücretinin 4.5 milyon euro olacağı ve sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından imzayı atacağı belirtildi.

ManU taraftarı kızgın

Kırmızı Şeytanlar'ın taraftarları, Fred'in takımdan ayrılmasına karşı olduklarını açık bir şekilde ifade ettiler. Kırmızı Şeytanların taraftarları, sosyal medyadan Brezilyalı oyuncunun ayrılmasının ardından tepki dolu mesalar attılar.

Bir taraftar, "Çok sinirliyim! Fred'i nasıl satarsınız. En azından bu sezon da takımda kalması gerekiyordu. Onun Fenerbahçe'ye gitmesine izin vermeyin" derken bir diğeri şunları yazdı: "Fred için bonuslarla beraber 15 milyon Euro çok az. Maguire'a 30 istediğiniz yerde Fred'i 15'e mi verdiniz? Siz, şaka mısınız?"

"Fred çok ucuza gitti"

Diğer bir taraftar ise, "Fred, kesinlikle gönderilecekler listesinde olmayı hak eden bir futbolcu olmadı, ona şans diliyorum. Fenerbahçe'de başarılar" yazdı. Bir diğer Kırmızı Şeytanlar taraftarı, "Fred, çok ucuza gitti. Gerçekten küçük düşürücü bir ücret karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tutacak. Takımda kalmasını tercih ederdim" diyerek bu transfere karşı olduğunun altını çizdi.