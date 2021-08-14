Manchester United Varane'ı açıkladı

Manchester United, Real Madrid'den Raphael Varane'ı kadrosuna kattı.

Manchester United, Fransız stoper Raphael Varane ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz devi Varane için Real Madrid'e 40 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Yeni sezonda Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giyecek 28 yaşındaki stoper, "Manchester United dünyanın en ikonik kulüplerinden bir tanesi. Premier Lig'de oynama şansı reddedemeyeceğim bir teklifti" açıklamasında bulundu.

“KULÜP TARİHİNDE YER ALMAK İSTİYORUM”

Tecrübeli futbolcu, "Kariyerimde başarmak istediğim birçok şey var ve büyük oyuncularla dolu bir takıma geldiğimi biliyorum. Solskjaer ile konuştuğumda takımın son senelere göre nasıl yükselişte olduğunu görüyorum. Bir etki bırakmak ve kulüp tarihinde yer almak istiyorum." diye konuştu.

Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri Ole Gunnar Solskjaer ise Fransız futbolcunun takıma katılmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kariyerine ülkesinin Lens ekibinde başlayan ve 2011'de Real Madrid'e transfer olan Varane, başkent temsilcisinde tüm kulvarlarda 360 maça çıkmıştı.

Real Madrid ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 İspanya ligi şampiyonluğu yaşayan Varane, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da Fransa Milli Takımı'yla zafere ulaşmıştı.