Manchester United, Yunus Akgün'ün peşinde! Ruben Amorim onay verdi

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Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu dolduran Yunus Akgün, 6 gol-1 asistle Galatasaray'ın bankosu olurken hücum hattında her bölgede (sol kanat, 10 numara, sağ açık) görev yapması ile devlerin de dikkatini çekti.

Portekiz ekibi Sporting'i çalıştırdığı dönemde Yunus'u fark eden Ruben Amorim, Manchester United'ın başına geçer geçmez Galatasaraylı oyuncuyu listesine ekledi.

İngiliz devinin scoutları, 2000 doğumlu milli futbolcuyu ocak ayına kadar izleyecek. Manchester United'da kadroyu değiştirmeye hazırlanan Amorim, Yunus Akgün için olumlu görüş verdi.

16 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Milli futbolcu, bu sezon 16 maçta 6 gol 2 asistle takımına katkı sağladı.