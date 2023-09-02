Manchester United'dan Galatasaray'a Donny van de Beek konusunda kötü haber
ensonhaber.com

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Hollandalı orta saha oyuncusu Donny van de Beek'ten sarı-kırmızılı ekibe kötü haber geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın ilgisine rağmen Donny van de Beek, Manchester United'da kalma kararı aldı.

ManU reddetti

The Athletic'te yer alan habere göre; Galatasaray, Manchester United'a 1.15 milyon euro kiralama teklifinde bulundu ancak bu teklifi reddetti.

26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Kırmızı Şeytanlar'ın formasıyla çıktığı 10 resmi maçta skor katkısı yapamadı.