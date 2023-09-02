Manchester United'dan Galatasaray'a Donny van de Beek konusunda kötü haber

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Galatasaray'ın transfer gündemindeki Hollandalı orta saha oyuncusu Donny van de Beek'ten sarı-kırmızılı ekibe kötü haber geldi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın ilgisine rağmen Donny van de Beek, Manchester United'da kalma kararı aldı.
ManU reddetti
The Athletic'te yer alan habere göre; Galatasaray, Manchester United'a 1.15 milyon euro kiralama teklifinde bulundu ancak Manchester United bu teklifi reddetti.
26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Kırmızı Şeytanlar'ın formasıyla çıktığı 10 resmi maçta skor katkısı yapamadı.