Petrol
116.69
0.34%
Euro
17.7085
1.21%
Dolar
16.4751
0.51%
Altın
987.31
1.45%
Borsa
2584
0.00%
Bitcoin
498.616
-4.58%
BTXN Coin
12.28
-2.69%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Manchester United'dan Mata'ya veda

    Manchester United, Juan Mata ile yolların ayrıldığını açıkladı.
    • 02.06.2022 - 16:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manchester United'dan Mata'ya veda

    İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United, sözleşmesi tamamlanan Juan Mata'nın yeni kontrata imza atmayacağını ve bu yaz takımdan ayrılacağını açıkladı.

    Mata, Valencia ve Chelsea'de forma giydikten sonra 2014'te Manchester ekibine transfer olmuştu. Birer kez İngiltere Federasyonu Kupası, İngiltere Lig Kupası, Community Shield ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı Manchester United'da 285 maça çıkan Mata, 51 gol kaydetti.

    İspanya'dan talipleri var

    33 yaşındaki oyuncuyla ülkesi İspanya'dan Valencia, Real Betis ve Real Sociedad'ın ilgilendiği iddia ediliyor.

    Manchester United dan Mata ya veda #1


    İlginizi Çekebilir

    Aydın'da, berbere gittikten sonra tüm saçları döküldü
    Sağlık

    Aydın'da, berbere gittikten sonra tüm saçları döküldü

    Sakarya'da vanalar çalındı, 10 bin dönüm alandaki tarlalarda ekim yapılamadı
    3. Sayfa

    Sakarya'da vanalar çalındı, 10 bin dönüm alandaki tarlalarda ekim yapılamadı

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir