Manchester United'dan Mata'ya veda

Manchester United, Juan Mata ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United, sözleşmesi tamamlanan Juan Mata'nın yeni kontrata imza atmayacağını ve bu yaz takımdan ayrılacağını açıkladı.

Mata, Valencia ve Chelsea'de forma giydikten sonra 2014'te Manchester ekibine transfer olmuştu. Birer kez İngiltere Federasyonu Kupası, İngiltere Lig Kupası, Community Shield ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı Manchester United'da 285 maça çıkan Mata, 51 gol kaydetti.

İspanya'dan talipleri var

33 yaşındaki oyuncuyla ülkesi İspanya'dan Valencia, Real Betis ve Real Sociedad'ın ilgilendiği iddia ediliyor.