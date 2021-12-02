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    Manchester United'ın Roberto Mancini planı

    Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini, Manchester United'ın teknik direktör adayları arasında yer alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 16:05
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    Manchester United'ın Roberto Mancini planı

    Manchester United'da yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini koruyor. Kırmızı Şeytanlar, Ole Gunnar Solskjaer'in ardından geçtiğimiz günlerde takımın başına geçici olarak Ralf Rangnick'i getirmişti.

    İngiliz devi bir süredir gündemindeki 63 yaşındaki teknik ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Alman teknik adam sezon bitimine dek Kırmızı Şeytanlar'ı çalıştıracak.

    Sezon sonundan itibaren ise Ralf Rangnick, Manchester United'da iki yıl boyunca danışmanlık görevini yürütecek.

    GÜNDEMDE MANCİNİ VAR

    Telegraph'da yer alan habere göre, sezon sonundan itibaren yeniden menajerlik arayışına geçecek olan Kırmızı Şeytanlar, gündemine Roberto Mancini'yi aldı.

    Haberde İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamaması halinde United'ın önümüzdeki sezonda en ciddi teknik direktör adaylarından biri olacağı aktarıldı.

    Manchester United ın Roberto Mancini planı #1

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