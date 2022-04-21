Manchester United'ın yeni teknik adamı belli oldu

Premier Lig devi Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ajax'ı çalıştıran Erik ten Hag oldu.

Bu sezonun başında dünya yıldızı isimlerden biri olan Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Premier Lig devi Manchester United, beklenen başarıyı gösteremedi. Teknik direktör krizleri ile sezonun sonuna gelen Kırmızı Şeytanlar, yeni bir isimle anlaşmaya vardı.

Erik ten Hag ile devam

Manchester United, Ajax'ın başarılı teknik direktörü Erik ten Hag ile 2025 sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı açıklandı. Sözleşmede 1 sezon da opsiyon olduğu belirtildi.

"Manchester United menajeri olmak büyük bir onurdur"

İmza sonrası açıklama yapan Erik ten Hag, "Manchester United menajeri olmak büyük bir onurdur. Bu kulüpte başarı için mücadele edeceğim için çok heyecanlıyım. Bu muhteşem kulübün tarihini, tarafların tutkusunu çok iyi biliyorum. Bu kulübün başarıya olan arzusunu ve kararlılığının farkındayım." diyerek sözlerine başladı.

"Ajax için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Hollandalı teknik adam, ‘’Ajax ile geçen bunca muhteşem yıldan sonra ayrılık kararı almak çok zordu. Manchester United’a gelmeden önce bu sezonun harika bir şekilde bitmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım.’’ açıklamasını yaptı.

"Ait olduğu seviyeye tekrar yükselecektir"

Manchester United Futbol Direktörü John Murtough, ‘’Erik ile yaptığımız konuşmalarda onun liderlik etme biçiminden ve uzun vadeli vizyonlarından çok etkilendik.’’ diyen Murtough, ‘’Manchester United, Erik ile birlikte ait olduğu seviyeye tekrar yükselecektir.’’ sözlerini söyledi.