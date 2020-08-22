Dolar
7.3362
0.5303%
Euro
8.6389
-0.2275%
Altın
1940.68
-0.3256%
Borsa
1109.88
-1.5015%
G. Altın
457.818
0.1897%
Bitcoin
86062.98
-1.6194%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Mandzukic, Fenerbahçe'den 4 milyon euro istedi

    Fenerbahçe'de rekor bir bonservisle Lazio'ya gitmesi beklenen Vedat Muriç'in yerine yıldız futbolcu Mario Mandzukic gündeme geldi. Hırvat golcü ilk görüşmede 4 milyon euro garanti ücret istedi.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2020 - 11:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Mandzukic, Fenerbahçe'den 4 milyon euro istedi

    Vedat Muriç'i Lazio'ya satmak üzere olan ve Kosovalı yıldızın yerine forvet arayan Fenerbahçe, bir döneme damga vuran isimler arasında yer alan Mario Mandzukic'le masaya oturdu.

    4 MİLYON EURO ARTI 2 YILLIK SÖZLEŞME

    Şu ana kadar yaptığı transferlere bonservis ödemeyen sarı-lacivertliler, bir süredir boşta olan Mandzukic'in menajeriyle temas kurdu.

    İlk yapılan görüşmede Hırvat golcünün 4 milyon euro yıllık garanti ücretten 2 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi.

    Mandzukic, Fenerbahçe den 4 milyon euro istedi #1

    PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

    34 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'nin mevcut mali yapısına uygun olmayan bu isteği sonrası pazarlık masasına oturulduğu kaydedildi. Sarı-lacivertliler maaşında uygun bir indirim yapmayı kabul etmesi halinde Mandzukic'i transfer etmek istiyor.

    AVRUPA BASINI: FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ ÖNEMLİ BİR ADIM

    Avrupa basınında yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Duhail'de beklediğini bulamayan Mandzukic'in Avrupa dışına bir daha çıkmak istemediği, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifle transferde önemli bir adım attığı ifade ediliyor.

    Mandzukic, Fenerbahçe den 4 milyon euro istedi #2

    Juventus, Atletico Madrid ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin formasını giyen Mario Mandzukic 497 resmi maça çıktı. 34 yaşındaki Hırvat yıldız 197 kez ağları havalandırırken, 84 asist yaptı.

    Görüş Bildir