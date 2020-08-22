Mandzukic, Fenerbahçe'den 4 milyon euro istedi

Fenerbahçe'de rekor bir bonservisle Lazio'ya gitmesi beklenen Vedat Muriç'in yerine yıldız futbolcu Mario Mandzukic gündeme geldi. Hırvat golcü ilk görüşmede 4 milyon euro garanti ücret istedi.

Vedat Muriç'i Lazio'ya satmak üzere olan ve Kosovalı yıldızın yerine forvet arayan Fenerbahçe, bir döneme damga vuran isimler arasında yer alan Mario Mandzukic'le masaya oturdu.

4 MİLYON EURO ARTI 2 YILLIK SÖZLEŞME

Şu ana kadar yaptığı transferlere bonservis ödemeyen sarı-lacivertliler, bir süredir boşta olan Mandzukic'in menajeriyle temas kurdu.

İlk yapılan görüşmede Hırvat golcünün 4 milyon euro yıllık garanti ücretten 2 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi.





PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

34 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'nin mevcut mali yapısına uygun olmayan bu isteği sonrası pazarlık masasına oturulduğu kaydedildi. Sarı-lacivertliler maaşında uygun bir indirim yapmayı kabul etmesi halinde Mandzukic'i transfer etmek istiyor.

AVRUPA BASINI: FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ ÖNEMLİ BİR ADIM

Avrupa basınında yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Duhail'de beklediğini bulamayan Mandzukic'in Avrupa dışına bir daha çıkmak istemediği, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifle transferde önemli bir adım attığı ifade ediliyor.

Juventus, Atletico Madrid ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin formasını giyen Mario Mandzukic 497 resmi maça çıktı. 34 yaşındaki Hırvat yıldız 197 kez ağları havalandırırken, 84 asist yaptı.