Manisa FK, Andrej Djokanovic ve Sinan Osmanoğlu’nu transfer etti 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, orta saha oyuncusu Andrej Djokanovic ve savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu’nu kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Djokanovic ve Sinan, hedeflerinin Manisa Futbol Kulübü formasıyla Süper Lig olduğunu belirtti.

İHA

Manisa Futbol Kulübü, Ankaragücü’nden 22 yaşındaki Bosna-Hersekli orta saha oyuncusu Andrej Djokanovic’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Manisa FK, son olarak Rizespor forması giyen tecrübeli savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu ile de 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Djokanovic ve Sinan’ın imza töreninde Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan yer aldı.

"Tek hedefimiz sezon sonunda Süper Lig’e yükselmek"

İmza töreninde konuşan yeni transfer Djokanovic, şunları dedi:

Manisa Futbol Kulübü ile ilgili güzel bilgiler aldım. Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum. Çok çalışıp takımıma katkı sağlamak istiyorum. Takım arkadaşlarımla tek hedefimiz sezon sonunda Süper Lig’e yükselmek.

"Manisa Futbol Kulübü’nün hedeflerini ve projelerini biliyorum"

Bir diğer yeni transfer Sinan ise, şu şekilde konuştu:

Manisa Futbol Kulübü’nün hedeflerini ve projelerini biliyorum. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Hedefimiz sezon sonunda Süper Lig’e çıkmak. Takım arkadaşlarımla çok çalışıp bunu başarmak istiyoruz.

"Transferlerin kulübümüze, camiamıza hayırlı olmasını diliyorum"

Andrej Djokanovic ve Sinan Osmanoğlu transferleriyle ilgili konuşan Başkan Mevlüt Aktan, şu ifadeleri kullandı:

Devre arası transfer döneminde aramıza genç ve dinamik bir oyuncu olan Andrej’i kattık. Takımımıza güç katacak bir oyuncu. Sinan da tecrübesiyle bu ligde şampiyonluklar yaşamış bir isim. Takımımıza önemli katkı vereceğine inanıyoruz. Bizim için çok önemli iki transferi bitirdiğimiz için mutluyuz. Hedefimiz Süper Lig ve bu hedef doğrultusunda transfer çalışmalarımızı yürütüyoruz. Transferlerin kulübümüze, camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Andrej Djokanovic kimdir?

Manisa Futbol Kulübünün yeni transferi Andrej Djokanovic, 1 Mart 2001 tarihinde Bosna-Hersek’in Kasindo şehrinde dünyaya geldi.

Futbola Bosna-Hersek’in köklü kulüplerinden FK Sarajevo altyapısında başlayan ve burada profesyonel kariyerine adım atan Djokanovic, 2022-2023 sezonunda Süper Lig Ankaragücü’ne transfer olarak Türkiye’de futbol hayatına devam etti.

Kariyerinde Şampiyonlar Ligi Elemeleri’nde 4, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri’nde 4 ve UEFA Konferans Ligi Elemeleri’nde 2 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 221 maça çıktı ve 14 gol 31 asistlik performans sergiledi.

Sinan Osmanoğlu kimdir?

Manisa Futbol Kulübünün yeni transferi Sinan Osmanoğlu, 9 Ocak 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Sinan, Bayrampaşaspor takımıyla profesyonel kariyerine adım attı.

2012-2013 sezonunda Altınordu’ya imza atan tecrübeli savunmacı, İzmir ekibiyle TFF 1. Lig’e yükseldi. 5 sezonun ardından 2017-2018 sezonunda Gaziantep FK forması giyen Sinan, 2018-2019 sezonunda yeniden Altınordu’ya imza attı.

Altınordu’da başarılı 3 sezonun ardından Ankaragücü’ne transfer olan Sinan, Başkent ekibi ile Süper Lig’e yükselme sevinci yaşadı.

2022-2023 sezonunda transfer olduğu Rizespor ile bir kez daha Süper Lig’e yükselme heyecanı yaşayan tecrübeli stoper, 344 resmi maça çıktı ve 26 gol 12 asistlik performans sergiledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)