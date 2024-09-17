Manisa FK, Armin Hodzic için imza töreni gerçekleştirdi Manisa Futbol Kulübü, transferin son gününde Hatayspor’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Armin Hodzic için imza töreni düzenledi. Hodzic, "Takımıma en üst düzeyde katkı sağlamak istiyorum. Burada büyük başarılar yakalayacağımıza inanıyorum" dedi.

İHA

Hatayspor’da forma giyen 24 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Armin Hodzic’i 1 yıl kiralık olarak kadrosuna katan 1. Lig ekibi Manisa FK, imza töreni gerçekleştirdi.

"BÜYÜK BAŞARILAR YAKALAYACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığı için heyecanlı olduğunu ifade eden Hodzic, şu şekilde konuştu:

Burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Çok çalışıp takımıma en üst düzeyde katkı sağlamak istiyorum. Burada takım arkadaşlarımla birlikte büyük başarılar yakalayacağımıza inanıyorum.

KARİYERİNDE 145 MAÇA ÇIKTI

Armin Hodzic, Hatayspor'un yanı sıra Sloboda Tuzla, AD Alcorcon, Estoril ve Zeljeznicar formaları da giydi.

Hodzic, kariyerinde çıktığı 145 resmi maçta 21 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)